Гвардиола: я виноват, что Марез не играет

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, почему нападающий Рияд Марез не имеет твёрдого места в основном составе.

«Для этого есть причина. Причина — это я. Марез ни в чём не виноват.

Мне жаль, что так происходит, ведь Рияд невероятно работает на тренировках, он очень талантливый футболист. Но у нас в составе пять нападающих. В последних матчах, к примеру, не играл Сане.

Мы довольны Марезом, но я, к сожалению, не слишком добр по отношению к нему. Приношу извинения, так как не могу предоставить ему то количество игрового времени, которого он заслуживает. Это всё, что могу сказать", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

27-летний Марез перешёл в «Манчестер Сити» прошлым летом из «Лестер Сити» за € 67,8 млн. В нынешнем сезоне принял участие в 21 матче чемпионата Англии (10 — в основном составе), забил пять голов и отдал две результативные передачи.