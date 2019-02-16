«Наполи» может продать Мертенса летом

Бельгийский полузащитник итальянского «Наполи» Дрис Мертенс может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, неаполитанцы больше не считают футболиста неприкосновенным и рассматривают вариант его продажи.

Ранее сообщалось, что интерес к Мертенсу проявляет «Далянь Ифань», готовый платить игроку зарплату в размере € 15 млн в год. При этом «Наполи» оценивает бельгийца не менее чем в € 45 млн.

31-летний Мертенс перешёл в «Наполи» летом 2013 года из ПСВ. Сумма трансфера составила € 9,48 млн. В нынешнем сезоне принял участие в 21 матче чемпионата Италии, стал автором восьми забитых мячей, а также отдал семь результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.