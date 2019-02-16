Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Сельта» — «Леванте». 16 февраля. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
14:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Наполи» может продать Мертенса летом

«Наполи» может продать Мертенса летом
Футбол / Италия

Бельгийский полузащитник итальянского «Наполи» Дрис Мертенс может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, неаполитанцы больше не считают футболиста неприкосновенным и рассматривают вариант его продажи.

Ранее сообщалось, что интерес к Мертенсу проявляет «Далянь Ифань», готовый платить игроку зарплату в размере € 15 млн в год. При этом «Наполи» оценивает бельгийца не менее чем в € 45 млн.

31-летний Мертенс перешёл в «Наполи» летом 2013 года из ПСВ. Сумма трансфера составила € 9,48 млн. В нынешнем сезоне принял участие в 21 матче чемпионата Италии, стал автором восьми забитых мячей, а также отдал семь результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.

«Далянь Ифань» предложил Мертенсу € 15 млн в год
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент