Журналист Лоренс: Верратти курит, пьёт, развлекается, но играет невероятно

Журналист Le Parisien Жюльен Лоренс рассказал, что его впечатлила игра полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (2:0), несмотря на образ жизни футболиста.

«Для меня Верратти оказался лучшим игроком в матче, несмотря на то что он был не в оптимальной форме. За последний месяц он всего один раз вышел на поле.

На прошлой неделе он гулял на дне рождения Неймара до шести утра. Он курит, пьёт и развлекается практически каждый день, но играет невероятно.



Даже не могу представить, на каком уровне играл бы Верратти, если бы вёл такой образ жизни, как Криштиану Роналду", — сказал Лоренс в эфире радио BBC 5 Live.

26-летний Верратти перешёл в «ПСЖ» летом 2012 года из «Пескары» за € 12 млн. В нынешнем сезоне он провёл 15 матчей в чемпионате Франции и отдал одну результативную передачу.