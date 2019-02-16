Жена Икарди сообщила об угрозах в свой адрес

Ванда Нара, супруга и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди, сообщила, что ей поступали угрозы. Об этом Нара рассказала полиции, утверждает Sport Mediaset.

Ранее в Милане был атакован автомобиль Нары, в котором также находились дети семейной пары. Неизвестные забросали автомобиль камнями. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным источника, Нара рассказала полицейским о поступающих угрозах, которые она получила по телефону. По словам супруги Икарди, неизвестные угрожали и другим близким футболиста.

Икарди оказался в центре скандала после того, как клуб лишил форварда капитанской повязки. Одной из причин стало нежелание Мауро комментировать слова Нары, которая ранее раскритиковала руководство миланцев.