Гризманн обогнал Торреса в списке лучших бомбардиров в истории «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн стал автором единственного мяча в выездном матче 24-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано».
Этот гол стал для Гризманна 130-м в составе «Атлетико». 27-летний француз обогнал форварда Фернандо Торреса (129) и вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории мадридского клуба.
Рекордсмены «Атлетико» по забитым мячам
1. Луис Арагонес — 172
2. Адриан Эскудеро — 169
3. Пако Кампос — 154
4. Хосе Гарате — 134
5. Антуан Гризманн — 130
Антуан выступает за «Атлетико» с июля 2014 года. Контракт нападающего с «матрасниками» рассчитан до конца сезона-2022/23.
«Атлетико», набрав 47 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.
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