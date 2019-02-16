Гризманн обогнал Торреса в списке лучших бомбардиров в истории «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн стал автором единственного мяча в выездном матче 24-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано».

Этот гол стал для Гризманна 130-м в составе «Атлетико». 27-летний француз обогнал форварда Фернандо Торреса (129) и вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории мадридского клуба.

Рекордсмены «Атлетико» по забитым мячам

1. Луис Арагонес — 172

2. Адриан Эскудеро — 169

3. Пако Кампос — 154

4. Хосе Гарате — 134

5. Антуан Гризманн — 130

Антуан выступает за «Атлетико» с июля 2014 года. Контракт нападающего с «матрасниками» рассчитан до конца сезона-2022/23.

«Атлетико», набрав 47 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.