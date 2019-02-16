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«Кальяри» обыграл «Парму» в матче Серии А

«Кальяри» обыграл «Парму» в матче Серии А
Футбол / Италия

В матче 24-го тура итальянской Серии А «Кальяри» принимал «Парму». Встреча прошла в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал хавбек «Пармы» Юрай Куцка, отличившийся на 40-й минуте после передачи защитника Массимо Гобби. В середине второго тайма счёт сравнял нападающий «Кальяри» Леонардо Паволетти, голевой пас отдал защитник Лука Чеппители. Победу хозяевам принёс Паволетти, забивший на 85-й минуте после передачи хавбека Николо Бареллы.

«Парма», набрав 29 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Кальяри» (24) — 14-е.

В следующем туре итальянского первенства «Парма» на своём поле сыграет с «Наполи», а «Кальяри» в гостях встретится с «Сампдорией». Оба матча состоятся 24 февраля.

Италия - Серия А. 24-й тур
16 февраля 2019, суббота. 20:00 МСК
Кальяри
Кальяри
2 : 1
Парма
Парма
0:1 – Куцка – 40, 1:1 – Паволетти – 65, 2:1 – Паволетти – 85
Удаления: Педро, 90 – нет
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