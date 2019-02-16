«Ювентус» может поменять Дибалу на Икарди

«Ювентус» и «Интер» могут совершить сделку по обмену игроками. Из «Ювентуса» в «Интер» может перейти форвард Пауло Дибала, а в обратном направлении последует Мауро Икарди, сообщает Calciomercato.

Дибала испытывает некоторые сложности после перехода в «Ювентус» из «Реала» Криштиану Роналду. Аргентинский форвард стал реже попадать в стартовый состав туринского клуба. Икарди в «Интере» оказался в центре скандала. Нападающего лишили капитанской повязки после того, как его жена и агент раскритиковала руководство клуба. Кроме того, Икарди пока ещё не заключил новый контракт с миланцами.

По данным источника, главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заинтересован в покупке нового форварда. Ранее туринцы отдали в аренду в «Челси» Гонсало Игуаина.