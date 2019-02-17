«Оренбург» подписал контракт с воспитанником ЦСКА Козловым

Как стало известно «Чемпионату», «Оренбург» подписал контракт с защитником Савелием Козловым. Соглашение с воспитанником ЦСКА рассчитано на 3,5 года.

Последним клубом 22-летнего футболиста была «Тюмень». В её составе в ФНЛ Козлов принял участие в 20 матчах, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

«Оренбург» после 16 сыгранных матчей занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги 10-е место, набрав 22 очка. В 18-м туре «Оренбург» будет принимать «Анжи», этот матч состоится 1 марта. Махачкалинцы занимают в турнирной таблице 15-е, предпоследнее, место. «Анжи» в 17 турах набрал 15 очков.