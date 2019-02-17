Неймар: тот, кто считает чемпионат Франции лёгким, ошибается

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар оценил уровень французской Лиги 1.

«Тот, кто считает Лигу 1 лёгкой, ошибается. В плане физики здесь очень высокий уровень — выше, чем в испанской Примере. В Испании больше качества, но во Франции сложно. Ты играешь против двух оборонительных линий, в каждой из которой по четыре двухметровых футболиста. Это сложно, но ты должен находить решения.

Судейство? Судья контролирует игру, он начальник. Он должен свистеть и защищать любого игрока от контакта, не только меня», — приводит слова Неймара Le10Sport.

Напомним, Неймар, получивший повреждение в матче Кубка Франции со «Страсбургом», избежал операции и проходит консервативный курс лечения. Из-за травмы он точно пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

