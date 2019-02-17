«Манчестер Юнайтед» готов предложить «Наполи» £ 90 млн за Кулибали

«Манчестер Юнайтед» готов предложить «Наполи» £ 90 млн (около € 103 млн) за сенегальского защитника Калиду Кулибали, сообщает Daily Mail.



По информации источника, главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер лично заинтересован в приобретении 27-летнего футболиста. Игрок ранее выразил готовность присоединиться к «красным дьяволам» летом. Контракт Кулибали с итальянской командой рассчитан до лета 2023 года.



Ранее сообщалось, что интерес к Кулибали также проявляют «Челси», лондонский «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Барселона».



Кулибали выступает за «Наполи» с 2014 года. В нынешнем сезоне сенегальский игрок принял участие в 21 матче итальянской Серии А, в которых отметился двумя результативными передачами.

Кулибали готов летом перейти в «Манчестер Юнайтед»