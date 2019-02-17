«Интер» — «Сампдория»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 17 февраля, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится матч 24-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Сампдория». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. В качестве ассистентов главного судьи выступят Чиро Карбоне и Стефано Дель Джоване. Резервный рефери — Джанлука Аурельяно.



Миланский «Интер» набрал 43 очка в 23 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сампдория» (33) — на 10-м месте в таблице итальянской Серии А. Лидером соревнования на данный момент является «Ювентус», набравший 66 очков в 24 матчах.



Прямая видеотрансляция матча «Интер» — «Сампдория» на «Чемпионате».