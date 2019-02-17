Куртуа: «Реалу» нужно продолжать борьбу, чемпионат Испании ещё не окончен

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение со счётом 1:2 в домашнем матче 24-го тура испанской Примеры с «Жироной».

«Мы должны вернуться на путь побед начиная со следующей недели, когда сыграем с «Леванте». Нужно продолжать борьбу, чемпионат Испании ещё не окончен.

С «Жироной» всегда было сложно играть, ни о какой самоуверенности не может идти и речи. Соперник начал создавать опасные моменты во втором тайме.

Очень жаль, что мы проиграли. Эти три очка были на вес золота», — приводит слова Куртуа El Chiringuito.

«Жирона» прервала победную серию «сливочных» в чемпионате Испании, которая состояла из пяти матчей. Мадридская команда, набрав 45 очков, занимает третье место в турнирной таблице Примеры.