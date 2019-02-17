«Реал» проиграл «Жироне». А Рамос заработал удаление

Защитник «Реала» первый игрок в истории Примеры, у которого 20 красных карточек.

Несколько слов о «Жироне»

Во-первых, это команда, которая не выигрывала в десяти последних турах, занимает 17-е место и находится в одном балле от зоны вылета.

Во-вторых, это команда, которая сыграла 2:2 на «Камп Ноу», выиграла 1:0 в Валенсии и сделала 1:1 дома с «Атлетико».

Игрок «Жироны» забивает больше Месси, Криштиану и Суареса. Кто это? Однажды он забил гол, который оценили в 246 млн евро.

В-третьих, это команда, которая сначала выбила из Кубка «Атлетико», а потом уступила «Реалу».

Рамос снова тащит «Реал». Он сделал дубль в кубковом матче Капитан «Реала» не перестаёт удивлять.

Несколько слов о «Реале»

Во-первых, это команда, которая вернулась в чемпионскую гонку и в случае победы над аутсайдером уступала бы лидеру 6 очков. Это немного.

Во-вторых, это команда, которая выиграла последние пять матчей чемпионата, плюс были победы в Кубке и выигрыш у «Аякса» в Лиге чемпионов, плюс кубковая ничья на «Камп Ноу».

Игра

«Реал» забил на 25-й минуте. После стандарта от угла поля Буну кулаком выбил мяч из своей штрафной, но Кроос выполнил ещё одну подачу прямо на голову Каземиро, который уже направил мяч в самый угол ворот.

Но дальше что-то пошло не так.

На 64-й минуте Стуани сначала головой пробил в штангу, а добивание из вратарской рукой прервал Рамос — жёлтая карточка для капитана «Реала» и пенальти. 1:1.

Тут стоит вернуться на несколько дней назад и вспомнить историю с карточкой Рамоса в Лиге чемпионов.

Рамоса не за что наказывать. Хотя он наговорил ерунды Так специально защитник «Реала» получил жёлтую карточку или нет? Разбираемся.

Эта карточка означала, что Рамос пропустит следующий матч чемпионата. И тут же пошли шутки, что защитник специально решил обнулиться и пропустить матч с «Леванте».

На 75-й минуте с центра поля жиронцы разогнали атаку, Лосано от левого края штрафной подкрутил мяч под дальнюю штангу, Куртуа справился, но Португес рассчитал отскок и головой в падении отправил мяч в ворота.

А на 90-й минуте Рамос получил вторую жёлтую карточку, на этот раз за опасную игру. В падении через себя Серхио пытался пробить, а в итоге чуть не снёс голову Алькале.