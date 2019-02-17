Гол Кришито на 93-й минуте помог «Дженоа» обыграть «Лацио» в матче Серии А

В матче 24-го тура чемпионата Италии «Дженоа» обыграл «Лацио» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис». Обслуживал матч арбитр Лука Банти.

Счёт был открыт на 44-й минуте, отличился Милан Бадель, которому ассистировал Чиро Иммобиле. На 75-й минуте положение уравнял Арнальдо Антонио Санабрия. Победу генуэзскому клубу принёс бывший игрок «Зенита» Доменико Кришито, который забил гол на 93-й минуте.

«Дженоа», набрав 28 очков, по-прежнему занимает 13-е место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Лацио» (38) остался на седьмом месте.

Также завершились ещё два матча. «Эмполи» на своём поле разгромил «Сассуоло» со счётом 3:0, а «Удинезе» обыграл «Кьево» (1:0).