«Бетис» и «Алавес» сыграли вничью в Примере

В матче 24-го тура чемпионата Испании «Бетис» сыграл вничью с «Алавесом» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Обслуживал матч арбитр Матеу Лаос, которому ассистировали Пау Себрьян Дэвис и Гонсало Гарсия Гонсалес.

Счёт на 15-й минут открыл Джовани Ло Чельсо. В середине первого тайма равновесие восстановил Гильермо Марипан, которому ассистировал Чимо.

После матча «Бетис», набрав 33 очка, поднялся на восьмое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Алавес» (36) остался на шестом месте в таблице.

В следующем туре «Бетис» на выезде сыграет с «Вальядолидом». Встреча состоится 24 февраля. «Алавесу» предстоит домашняя игра с «Сельтой», которая пройдёт 23 февраля.