Кафу: «ПСЖ» может выйти в финал Лиги чемпионов, несмотря на отсутствие Неймара

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу оценил перспективы «Пари Сен-Жермен» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов с учётом травмы нападающего Неймара.



«Все 16 команд, играющих в 1/8 финала, имеют шансы на победу в Лиге чемпионов, вне зависимости от того, получила их главная звезда травму или нет. Конечно, «ПСЖ» будет не хватать Неймара. Он невероятный футболист, но если вы посмотрите на игру и результат команды в первом матче с «Манчестер Юнайтед», то поймёте, что у парижан есть шансы на выход в финал. Но, конечно, при наличии Неймара возрастёт надежда на победу в турнире», — приводит слова Кафу Goal.com.



В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», который прошёл в Манчестере, «ПСЖ» одержал победу со счётом 2:0. Ответная встреча команд состоится в Париже 6 марта.

Неймар рассчитывает восстановиться к матчам 1/4 финала Лиги чемпионов