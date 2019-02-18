Головин: благодарен Васильеву, во многом благодаря ему я оказался в «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями от победы над «Нантом» (1:0) в домашнем матче 25-го тура чемпионата Франции и высказал мнение об уходе из клуба Вадима Васильева с поста вице-президента.



«Сейчас в команде хороший эмоциональный фон. Мы стали набирать очки, это радует. Да и по игре есть уверенность, что мы двигаемся в правильном направлении. Но всё будет решаться в следующих матчах. Отставка Вадима Васильева? Очень благодарен этому человеку. Во многом благодаря ему я оказался в «Монако». С первого дня получил от него полную поддержку, и это было очень важно для меня», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Беспроигрышная серия «Монако» в чемпионате Франции достигла трёх матчей. Ранее монегаски одержали одну победу и один раз сыграли вничью. Команда Леонарду Жардима, набрав 22 очка, занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги 1.