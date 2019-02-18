Шакири: рад, что «Ливерпулю» выпала «Бавария», и хочу победить в Мюнхене

Полузащитник «Ливерпуля» Шердан Шакири поделился воспоминаниями о выступлении за «Баварию» в преддверии встречи с мюнхенцами в 1/8 финала Лиги чемпионов.



«Я был рад, когда нам выпала «Бавария», потому что хотел сыграть со своей старой командой и встретиться с бывшими партнёрами. Я провёл в Германии прекрасные два с половиной года, мы выиграли множество трофеев, в том числе Лигу чемпионов.



Это была лучшая команда в истории «Баварии». У меня остались прекрасные воспоминания о клубе, и я никогда их не забуду. С нетерпением жду второго матча и хочу постараться победить со своей командой в Мюнхене», — цитирует Шакири Liverpool Echo.



Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Бавария» состоится в Ливерпуле завтра, 19 февраля. Ответная встреча пройдёт в Мюнхене 13 марта.

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