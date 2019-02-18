Алисон: будет интересно сыграть против Нойера

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

«Знаем, что «Бавария» является очень хорошей, сильной командой. Юрген Клопп знает эту команду лучше, чем кто-либо другой. У «Баварии» очень хорошие игроки, отличная защита.

Нойера считаю большим соперником. Когда узнал результат жеребьёвки, был рад, что сыграю с ним.

Отсутствие ван Дейка? Мы все едины, поэтому потеря одного человека не так сильно влияет на нас. Все друг друга хорошо знают и отлично взаимодействуют, это очень важно для команды», — цитирует Алисона пресс-служба «Ливерпуля».

Первый матч 1/8 «Ливерпуль» — «Бавария» состоится на «Энфилде» 19 февраля. Ответная встреча будет сыграна в Мюнхене 13 марта.