Бийол: уже соскучился по Москве, хочется снова окунуться в эту жизнь

Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол, который в составе своего клуба находится на подготовительном сборе в Кампоаморе, признался, что уже соскучился по Москве.

«Я не был в Москве уже почти два месяца. И знаете, уже соскучился! И по городу, и по дому, где живу. Не хватает этого уже привычного мне образа жизни, моего любимого кафе, где я часто пью кофе. Скучаю по центру Москвы. Хочется поскорее вернуться, снова окунуться в эту жизнь», — цитирует словенца Bobsoccer.

20-летний футболист перешёл в ЦСКА из «Рудара» летом прошлого года. В составе «армейцев» Бийол сыграл 17 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. ЦСКА после 17 туров занимает в турнирной таблице РПЛ третье место.