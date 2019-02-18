Милевский: к геям отношусь не очень, они как-то разговаривают по-другому

Бывший форвард киевского «Динамо», ныне нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский рассказал о своём отношении к геям.



«Так себе. Не очень, если честно. Они как-то разговаривают по-другому. Я общался с геями, находясь в одной компании, они какие-то другие, чувствуется какое-то расстояние и холодок.



Встречался ли с геями в футболе? Я свечку не держал, но какие-то подозрения были, они ими и остались. Все говорят о Ласло Боднаре (бывший защитник киевского „Динамо“. — Прим. „Чемпионата“). Я помню, когда к нему приезжал то ли его парень, то ли друг, то они постоянно уходили из одного заведения с девочками. Нормально Ласло работал. Может, он был бисексуалом, не знаю. В футболе геев я не встречал», — сказал Милевский в эфире YouTube-канала «Бомбардир».