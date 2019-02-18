В день матча «Зенит» — «Фенербахче» работа петербургского метро будет продлена

В день матча 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» — «Фенербахче», который состоится на стадионе «Газпром Арена», в ночь с 21 на 22 февраля будет до 1 часа продлена работа петербургского метрополитена.

«Обращаем ваше внимание на то, что на вход до 01-00 часов продолжат работать три станции метрополитена: «Крестовский остров», «Беговая» и «Новокрестовская». Остальные станции закроются для входа в соответствии с обычным графиком. Проход на станции будет осуществляться по проездным билетам и жетонам. Реализация проездных билетов на основе БСК и активация интернет-платежей будет производиться до закрытия станций на вход», — сообщает пресс-служба метрополитена.

В первой игре российская команда уступила в Стамбуле со счётом 0:1.