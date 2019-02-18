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Саленко: всем твержу, что «Зениту» удастся пройти в следующий раунд Лиги Европы

Саленко: всем твержу, что «Зениту» удастся пройти в следующий раунд Лиги Европы
Футбол / Лига Европы

Экс-форвард «Зенита» Олег Саленко высказал мнение по поводу предстоящего ответного матча петербургского клуба с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы. В первой игре российская команда уступила со счётом 0:1.

«У «Фенербахче» сейчас большие проблемы внутри клуба и внутри команды. Там сменился президент, причём нынешний руководитель взял клуб со всеми долгами. У меня много друзей в Турции, и они рассказывают, что «Фенербахче» пожертвовал нынешним сезоном, чтобы создать себе задел на будущее. Конечно, болельщики там сумасшедшие, но не могу сказать, что они подавили «Зенит» своей активностью.

Дома и на выезде «Фенербахче» — это вообще две разные команды! Только ни в коем случае «Зениту» нельзя с первых минут лететь сломя голову к чужим воротам. Требуется сыграть с холодной головой, показав свой футбол. Я уже всем, кто спрашивает, твержу, что питерцам удастся пройти в следующий раунд Лиги Европы. Есть и время, чтобы добавить физических кондиций, и тактику правильную выбрать. Да и родной стадион должен помочь", — цитирует Саленко «Спорт уик-энд».

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