Примера может отказаться от проведения матчей по понедельникам и пятницам

Руководство испанской Примеры может в скором времени отказаться от проведения матчей по понедельникам и пятницам, сообщает Football Espana со ссылкой на Sport.es.



По информации источника, данное изменение может быть принято по итогам переговоров между Примерой и Федерацией футбола Испании. Отмечается, что президент лиги Хавьер Тебас хочет растягивать тур на несколько дней в интересах телевизионного контракта.



Главными противниками проведения игр в будние дни являются болельщики. Среди протестующих – фанаты «Алавеса», «Райо Вальекано» и других клубов. В случае успешных переговоров между лигой и федерацией новое правило вступит в силу начиная со следующего сезона.



С турнирной таблицей нынешнего розыгрыша Примеры можно ознакомиться на «Чемпионате».

Испанские болельщики теряют терпение. Руководство Примеры издевается над ними Футбол перестаёт быть народной игрой.