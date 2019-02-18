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Примера может отказаться от проведения матчей по понедельникам и пятницам

Примера может отказаться от проведения матчей по понедельникам и пятницам
Футбол / Испания

Руководство испанской Примеры может в скором времени отказаться от проведения матчей по понедельникам и пятницам, сообщает Football Espana со ссылкой на Sport.es.

По информации источника, данное изменение может быть принято по итогам переговоров между Примерой и Федерацией футбола Испании. Отмечается, что президент лиги Хавьер Тебас хочет растягивать тур на несколько дней в интересах телевизионного контракта.

Главными противниками проведения игр в будние дни являются болельщики. Среди протестующих – фанаты «Алавеса», «Райо Вальекано» и других клубов. В случае успешных переговоров между лигой и федерацией новое правило вступит в силу начиная со следующего сезона.

С турнирной таблицей нынешнего розыгрыша Примеры можно ознакомиться на «Чемпионате».

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Источник: Football Espana Сообщить об ошибке
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