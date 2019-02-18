Врсалько досрочно вернулся в «Атлетико» из-за травмы и пропустит 8-10 месяцев

Защитник «Атлетико» Шиме Врсалько подтвердил, что был вынужден досрочно вернуться из аренды в «Интере» из-за травмы, а также назвал сроки восстановления.



«В этом нет никакой тайны, восстановление займёт 8-10 месяцев. Это нормальный срок для операции, которую я перенёс. Всё прошло здорово, и это самое главное.



Могу точно сказать, что не вернусь на поле, пока не буду готов на сто процентов. После всех проблем, что я пережил, и ужасного чувства, что мне придётся навсегда отказаться от футбола, моя главная цель – это набрать лучшую форму и вернуться на поле. Я не спешу и вернусь более сильным, чем когда-либо», — цитирует Врсалько Football Italia со ссылкой на Sportske Novosti.



Напомним, «Интер» взял Врсалько у «Атлетико» в аренду с правом выкупа прошлым летом, однако из-за травмы колена хорват провёл всего 13 матчей за итальянский клуб.

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