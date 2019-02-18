Гризманн: мне нравится стиль «Атлетико», он принёс нам успех

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, насколько легко было адаптироваться к требованиям главного тренера команды Диего Симеоне.

«Его стиль отличался от того, к чему я привык в „Реал Сосьедад“. У него больше оборонительной работы в плане тактики. Мне приходилось учиться, смотреть на партнеров и слушать. Через пару месяцев я уже играл в основном составе. Мне нравится наш стиль. Я стараюсь учить ему наших новичков. Он принёс нам успех. Мы его ни на что не променяем.

Нападающим у Симеоне приходится выполнять черновую работу, поначалу это сложно, потому что ты не привык к этому. Или предпочитаешь оставаться впереди и ждать мяча. Но здесь так нельзя. Все должны отрабатывать и помогать друг другу в обороне. Надо отбирать мячи. Постепенно ты начинаешь получать удовольствие от удачного отбора, от подкатов и выигранных единоборств. Всё это придает уверенности, когда мяч у тебя" — цитирует форварда пресс-служба УЕФА.