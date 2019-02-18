Дзюба — о столкновении Заболотного с манекеном: до слёз, просто кайф

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал забавный эпизод на тренировке команды, в котором форвард Антон Заболотный врезался в манекен.

«До слёз, просто кайф», — написал Дзюба в своём «инстаграме», прикрепив видео инцидента.

В этом эпизоде Заболотный врывался в штрафную после передачи партнёра и упал, зацепившись за тренировочный манекен.

В нынешнем сезоне 27-летний Заболотный принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги (0 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями. На счету 30-летнего Дзюбы пять забитых мячей, а также две результативные передачи в 16 матчах чемпионата России.

После 17 туров «Зенит», набрав 34 очка, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.