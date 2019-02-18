Фигу: Роналду может помочь «Ювентусу» выиграть Лигу чемпионов

Бывший игрок мадридского «Реала» Луиш Фигу выразил мнение, что нападающий Криштиану Роналду способен помочь «Ювентусу» выиграть Лигу чемпионов.



«Сейчас в футболе гораздо больше матчей, чем раньше, и нужно, конечно, следить за собой, если настроен играть до 36—37 лет. В наше время есть множество средств для ухода за собой. Моё поколение заканчивало карьеру раньше, но сейчас есть возможности продлить спортивную жизнь.



Уверен, Роналду может помочь „Ювентусу“ выиграть Лигу чемпионов. Он один из лучших и демонстрирует это в чемпионате Италии. Думаю, „Ювентус“ — фаворит в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Играть с „Атлетико“ непросто, агрессивная команда. Нас ждут два ярких матча», — приводит слова Фигу Daily Mail.

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