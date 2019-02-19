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Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с аутсайдером Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с аутсайдером Бундеслиги
Футбол / Германия

В матче 22-го тура чемпионата Германии «Нюрнберг» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча команд состоялась на стадионе «Грундиг» в Нюрнберге и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, «Нюрнберг» продлил безвыигрышную серию в немецкой Бундеслиги до 16 матчей. Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель, ранее выступавший в составе «Зенита», провёл на поле 90 минут, однако не сумел отметиться результативными действиями.

Дортмундская «Боруссия» набрала 51 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Нюрнберг» (13) располагается на последнем, 18-м месте в таблице немецкой Бундеслиги. На втором месте таблицы находится мюнхенская «Бавария» (48), третье место занимает мёнхенгладбахская «Боруссия» (43).

Германия - Бундеслига. 22-й тур
18 февраля 2019, понедельник. 22:30 МСК
Нюрнберг
Нюрнберг
0 : 0
Боруссия Д
Дортмунд
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