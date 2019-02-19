Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с аутсайдером Бундеслиги

В матче 22-го тура чемпионата Германии «Нюрнберг» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча команд состоялась на стадионе «Грундиг» в Нюрнберге и завершилась со счётом 0:0.



Таким образом, «Нюрнберг» продлил безвыигрышную серию в немецкой Бундеслиги до 16 матчей. Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель, ранее выступавший в составе «Зенита», провёл на поле 90 минут, однако не сумел отметиться результативными действиями.



Дортмундская «Боруссия» набрала 51 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Нюрнберг» (13) располагается на последнем, 18-м месте в таблице немецкой Бундеслиги. На втором месте таблицы находится мюнхенская «Бавария» (48), третье место занимает мёнхенгладбахская «Боруссия» (43).