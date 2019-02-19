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Стали известны соперники «Ман Сити» и «МЮ» в 1/4 финала Кубка Англии

Стали известны соперники «Ман Сити» и «МЮ» в 1/4 финала Кубка Англии
Футбол / Англия

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Англии.

Четвертьфинальные пары составили:

«Суонси Сити» — «Манчестер Сити»

«Уотфорд» — «Кристал Пэлас»

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»

«Миллуолл» — «Брайтон энд Хоув Альбион».

Четвертьфинальные матчи состоятся с 15 по 17 марта.

Из оставшихся участников Кубка Англии чаще всех трофей выигрывал «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы становились обладателями Кубка Англии 12 раз и уступают по этому показателю только «Арсеналу» (13). «Манчестер Сити» выигрывали трофей пять раз, «Вулверхэмптон» (4). Остальные команды трофей не выигрывали, но все, кроме «Суонси Сити», доходили до финала — «Кристал Пэлас» — дважды, «Брайтон энд Хоув Альбион», «Уотфорд» и «Миллуолл» — по одному разу.

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