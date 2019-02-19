Гюндоган: если хочешь оказаться в элите, должен выиграть Лигу чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился мнением о Лиге чемпионов.

«В последние годы у нас было много разного в Лиге чемпионов, конечно, не только хорошего. Как минимум раз мы уже должны были выиграть её. Каждый клуб, каждая команда, каждый игрок — все хотят когда-либо завоевать этот трофей.

В каждом розыгрыше острая конкуренция, но есть команда, которая выигрывает Лигу чемпионов год за годом. Если хочешь оказаться в элите как клуб и как игрок, ты должен выиграть этот трофей.

«Если мы когда-то это сделаем, клуб начнёт новую эру, поднимется на один уровень с «Реалом», «Барселоной», «Баварией», «Ювентусом». Наша задача — отдать все силы, чтобы это стало реальностью», — цитирует Гюндогана официальный сайт УЕФА.