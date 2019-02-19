«Ростов» объявил о переходе Скопинцева в «Краснодар»

Между «Ростовом» и «Краснодаром» достигнута договорённость о переходе полузащитника Дмитрия Скопинцева.

21-летний футболист в нынешнем сезоне провёл в составе ростовского клуба в Российской Премьер-Лиге 15 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Ранее хавбек выступал за московское «Динамо», «Зенит» и «Лейпциг».

«Мы от всего сердца благодарим игрока за время, которое он провёл в нашем клубе. Удачи и побед в дальнейшей карьере!» — говорится в официальном «твиттере» ростовского клуба.

Скопинцев перешёл в «Ростов» в 2016 году из австрийского «Лиферинга», подписав контракт на три года. В минувшем декабре соглашение было продлено до 2023 года.



После 17 туров «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. «Краснодар» (33 очка) расположился на второй строчке.