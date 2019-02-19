Кудряшов — о первом голе в Турции: нужно было просто бежать и не промахнуться

Защитник «Истанбул Башакшехир» Фёдор Кудряшов поделился эмоциями после дебютного матча с «Антальяспором» (1:0), в котором ему удалось отметиться голом.



«Если честно, не знал, что Игнашевич был на игре! Первой с забитым голом поздравила супруга, которая находилась на стадионе. После игры я к ней первой подошёл.



Коллектив у нас очень хороший, и все ребята подошли, поздравили с дебютом. Ничего необычного, но было приятно. Команда у нас очень мастеровитая. Если говорить про гол, то мне просто нужно было бежать. Ребята два раза вложили в ногу передачи, главное было не промахнуться. Конечно, приятно было забить, но главное — победа команды», — цитирует Кудряшова Sport24.



В январе 31-летний Кудряшов покинул «Рубин», договорившись о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Игрок выступал за казанский клуб с 2017 года. В феврале «Истанбул Башакшехир» объявил о подписании контракта с Кудряшовым. Соглашение российского защитника с турецким клубом рассчитано на полтора года.

Видео дебютного гола Кудряшова доступно в «твиттере» TurkSpor TV.