Адиев: у Понсе были предложения из MLS, но он захотел остаться в «Анжи»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев подтвердил информацию об интересе американских клубов к нападающему махачкалинцев Андресу Понсе, а также заявил, что игрок принял решение остаться в команде.



«Будущее Понсе? У него действительно были предложения из MLS, ему предлагали хорошие деньги. Но сказал, что хочет остаться. Он нам благодарен, мы – ему. Он чувствует, что может ещё забивать здесь голы, ему комфортно в РПЛ. Мы на него рассчитываем», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Ранее «Чемпионату» стало известно, что Понсе получил предложения от «Универсидад Католика» из Чили и «Орландо Сити» из MLS. Оба клуба были готовы выплатить «Анжи» сумму отступных в размере € 300 тыс.



В нынешнем сезоне 22-летний форвард провёл 14 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых отметился 4 голами.

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