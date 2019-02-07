Форвард «Анжи» Понсе может продолжить карьеру в США или Чили

Нападающий «Анжи» и сборной Венесуэлы Андрес Понсе может сменить команду в зимнее трансферное окно.

Как стало известно «Чемпионату», форвард получил два предложения о трансфере от команды «Универсидад Католика» из Чили и от «Орландо Сити» из MLS. Оба клуба готовы выплатить «Анжи» сумму отступных в € 300 тыс. Игрок примет решение в течение 48 часов.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист забивал голы во всех победных матчах махачкалинского клуба – с «Динамо», «Зенитом» и «Енисеем». Всего на его счету четыре мяча в 14 встречах Российской Премьер-Лиги. «Анжи» после 17 туров занимает 15-е место в турнирной таблице первенства с 15 очками и опережает лишь красноярский «Енисей», в активе которого десять очков.