Левандовски: фанаты «Ливерпуля» будут против нас, но это добавит мне мотивации

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который состоится сегодня, 19 февраля.

«Знаю, фанаты будут против нас, но лично я в такой атмосфере становлюсь более мотивированным. Это то, что делает матч особенным для меня», — приводит слова Левандовски официальный «твиттер» Лиги чемпионов.

Матч «Ливерпуль» — «Бавария» пройдёт на стадионе «Энфилд». Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Ответная игра состоится в Мюнхене 13 марта.

Ранее «Ливерпуль» и «Бавария» семь раз встречались в матчах еврокубковых турниров. Две победы одержали англичане, четырежды была зафиксирована ничья, один раз сильнее были немцы.