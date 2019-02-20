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Тотти, Санетти и Аллегри будут введены в Зал славы итальянского футбола

Тотти, Санетти и Аллегри будут введены в Зал славы итальянского футбола
Футбол / Италия

Стало известно, кто будет введёт в Зал славы итальянского футбола по итогам 2018 года, сообщает Football Italia.

В Зал славы среди итальянских игроков войдёт бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти, среди легионеров — легендарный игрок миланского «Интера» Хавьер Санетти. Итальянским тренером, который войдёт в Зал славы, станет специалист Массимилиано Аллегри, который возглавляет туринский «Ювентус».

В категории «In Memoriam» (номинация для тех, кто введён в Зал славы посмертно) отмечены бывший тренер сборной Италии и «Ромы» Джузеппе Виани и и экс-футболист и наставник «Наполи» Амадео Амадеи. Среди арбитров в Зал славы введён Никола Риццоли.

Официальная церемония введения в Зал славы итальянского футбола состоится в мае.

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