Аллегри: наличие в составе Роналду является преимуществом, но этого недостаточно

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико», который состоится завтра, 20 февраля.

«Мы входим в самую важную часть сезона. Встретимся с компактной командой, которая хорошо использует стандартные преимущества и добилась важных результатов в Европе.

Наличие в составе Роналду является преимуществом, но этого недостаточно. Вся команда должна показать хорошую игру", — приводит слова Аллегри Football Italia.

Матч «Атлетико» — «Ювентус» пройдёт в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провёл пять матчей в Лиге чемпионов, в которых забил один мяч.