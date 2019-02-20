Протест против цен на билеты, «король Египта» Мо. Яркие фото ничьей на «Энфилде»

19 февраля в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» сыграла вничью с «Ливерпулем». Встреча завершилась со счётом 0:0.



Защитник «Баварии» Йозуа Киммих получил жёлтую карточку на 28-й минуте встречи. Для немецкого игрока это предупреждение стало третьим в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Таким образом, Киммих пропустит ответный матч в Германии.



«Ливерпулю» на групповом этапе Лиги чемпионов противостояли «Пари Сен-Жермен», «Наполи» и «Црвена Звезда». Мюнхенская «Бавария», в свою очередь, встречалась на групповом этапе с амстердамским «Аяксом», «Бенфикой» и афинским АЕКом.



Ответный матч «Бавария» — «Ливерпуль» состоится 13 марта на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.



Лучшие кадры с матча «Ливерпуль» — «Бавария» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Ливерпуле.