Матип: «Ливерпуль» хотел победить «Баварию», но расклад не так уж и плох

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип поделился впечатлениями от домашней встречи с «Баварией» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча команд состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 0:0.



«Бавария» – великолепная команда, которая входит в число лучших в Европе. Сегодня у нас не все получалось. Но мы не пропустили и смотрим в будущее с оптимизмом. Конечно, мы хотели победить. Расклад не так уж и плох. Обе команды могут создавать моменты», – цитирует Матипа официальный сайт мюнхенской команды.

Ответный матч «Бавария» — «Ливерпуль» состоится 13 марта на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.

«Ливерпулю» на групповом этапе Лиги чемпионов противостояли «Пари Сен-Жермен», «Наполи» и «Црвена Звезда». Мюнхенская «Бавария», в свою очередь, встречалась на групповом этапе с амстердамским «Аяксом», «Бенфикой» и афинским АЕКом.