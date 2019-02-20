Одемвингие: перед важным матчем Сёмин сказал: «Если траву нужно есть — ешьте»

Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие поделился воспоминаниями о работе с главным тренером «железнодорожников» Юрием Сёминым.



«С кем из тренеров «Локо» было комфортнее работать? Со всеми – я же всегда играл. Один раз только была ситуация, когда Юрий Палыч, видимо, послушав чьё-то мнение со стороны, убрал меня из состава, чтобы зажечь во мне что-то. У меня тогда был период, когда долго не забивал.



Самые памятные слова Сёмина на установке? Когда нам очень нужна была победа, он сказал: «Если траву нужно есть – ешьте». Любыми путями требовал добиваться цели», — сказал Одемвингие, побывавший в гостях у «Чемпионата».



Одемвингие выступал за «Локомотив» с 2007 по 2010 год. Сёмин руководил московской командой с 1986 по 1990, с 1992 по 2005 и с 2009 по 2010 год. В четвёртый раз специалист возглавил «железнодорожников» в 2016 году.

«Я почти с каждым тренером дрался». Одемвингие – в редакции «Чемпионата» Куча историй: шаманы в Африке, установки в «Локомотиве», анаша в Ташкенте и бесконечная дичь в чемпионате Индонезии.