Одемвингие рассказал о конфликте с Ринатом и Динияром Билялетдиновыми

Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие рассказал о конфликте с бывшим наставником «железнодорожников» Ринатом Билялетдиновым и сыном специалиста Динияром Билялетдиновым, который в то время был его партнёром по команде.



«Мы прилетели в Грецию на матч, услышали стартовый состав. В нём были молодые ребята, которые не играли раньше. Я на это среагировал, как бык на красную тряпку. Подошёл к Билялетдинову-старшему и сказал, что лучше пусть на скамейке Эрик Корчагин сидит. Я же видел, что он способный и старается, а тут даже в заявку на игру почему-то не попал. А я со своей злостью лучше на трибуне останусь. Нужно было проявить профессионализм и сдержать эмоции, но я потерял интерес к этому матчу вообще.



Сильно ли испортились отношения с Динияром? До того эпизода они были нормальные, а после стали более официальными. Жаль. Хотя мы виделись в АПЛ во время матчей наших команд, здоровались. Но нельзя сказать, что это было тёплое общение бывших одноклубников. Конечно, понимаю его поведение в том конфликте. Он встал на сторону отца. Если бы мой сын в конфликте выбрал друга, а не меня, – получил бы подзатыльник. Билялетдинова-старшего я видел позже, пересеклись на матче «Челси». Пришёл туда как зритель, он был с женой. Я их сфотографировал. Потом сделали совместный кадр. Всё нормально. Но без той истории было бы лучше», — сказал Одемвингие, побывавший в гостях у «Чемпионата».

«Я почти с каждым тренером дрался». Одемвингие – в редакции «Чемпионата» Куча историй: шаманы в Африке, установки в «Локомотиве», анаша в Ташкенте и бесконечная дичь в чемпионате Индонезии.