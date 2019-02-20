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Прядкин — о календаре РПЛ: иногда мы просто не понимаем, куда ставить матчи

Прядкин — о календаре РПЛ: иногда мы просто не понимаем, куда ставить матчи
Футбол / РПЛ

Президент Российской Премьер-Лиги и временно исполняющий обязанности главы РФС Сергей Прядкин рассказал о ситуации с календарём лиги.

«Очень сложно с календарём, я даже радуюсь чуть-чуть, что в Англии недовольны календарём – проблемы есть везде. Плотность календаря громаднейшая. Иногда мы просто не понимаем, куда ставить матчи. Сейчас мы в ручном режиме приняли решение, что в силовом решении переставляем матчи, когда холодно. Вопросов к нам было много, мы опубликовали календарь на месяц. Нам надо смотреть на Кубок России, там восемь команд РПЛ, нужно ждать, не обижая никого, кто вылетит, а кто нет.

Озабоченность вызывает состояние газонов некоторых клубов. Частники лучше следят за своими газонами, у «Локомотива» и «Зенита» газоны очень хорошие. На новом стадионе «Динамо» газон вызывает большие нарекания, а там предстоит матч со «Спартаком». Также нарекания вызывает и резервная арена в Химках, газон в Туле», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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