Гвардиола: я не могу выиграть ЛЧ без Месси, Хави и Иньесты? Полностью согласен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о высказываниях критиков, заявляющих, что победы с «Барселоной» в Лиге чемпионов были заслугой его игроков.



«Я не могу выиграть Лигу чемпионов, потому что у меня нет Месси, Хави и Иньесты? Полностью согласен. Не стал бы спорить с этим ни одной секунды. Потому что, когда я был в «Барселоне», много раз говорил, что у меня потрясающие игроки.



У меня также был прекрасный состав в «Баварии» и сейчас в «Манчестер Сити», но в «Барселоне» я был счастливчиком. Извините, но мне повезло. Так что я согласен с критиками», — цитирует Гвардиолу Goal.com.



Напомним, Гвардиола в качестве тренера завоёвывал Лигу чемпионов дважды – в 2009 и 2011 годах. В обоих случаях его командой была «Барселона». Позже он руководил «Баварией», однако с ней добирался лишь до полуфинала.

Гвардиола: Лига чемпионов — особенный турнир, но «Манчестер Сити» уверен в себе