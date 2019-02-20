Радченко: если «Зенит» не пройдёт «Фенербахче», это не будет сильным провалом

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча петербургской команды в рамках 1/16 финала Лиги Европы с турецким «Фенербахче».



«В Турции сине-бело-голубые играли вторым номером, действовали на контратаках. Уверен, что завтра будет совершенно другой матч, на поле выйдет «Зенит», который будет играть первым номером. Пока не до конца понятно, какой футбол будет показывать команда Семака весной, нужно посмотреть хотя бы пару матчей. Какие-то выводы можно будет делать уже после завтрашней игры.



На Лигу Европы стоят самые высокие задачи, а «Фенербахче» – команда, которую можно пройти. Но если завтра «Зенит» не пройдёт, это будет неудача, которую нельзя считать сильным провалом», – сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Армандом.

Семак: дома у «Зенита» есть некоторое преимущество над «Фенербахче»