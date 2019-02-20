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«Атлетико» — «Ювентус»: онлайн-трансляция начнётся 20 февраля в 23:00

«Атлетико» — «Ювентус»: онлайн-трансляция начнётся 20 февраля в 23:00
Футбол / Лига чемпионов

Сегодня, 20 февраля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу обслужит бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Цвайером. В роли ассистентов выступят Торстен Шифнер и Марко Ахмюллер. Резервный рефери – Тобиас Вельц.

«Атлетико» на групповом этапе занял второе место в группе А, где соперниками мадридцев были дортмундская «Боруссия», «Брюгге» и «Монако». «Атлетико» и «Боруссия» набрали по 13 очков, но за счёт преимущества по личным встречам первое место занял немецкий клуб.

«Ювентус» на групповом этапе занял первое место в квартете H, опередив «Манчестер Юнайтед», «Валенсию» и «Янг Бойз».

Ответный матч «Ювентус» — «Атлетико» состоится 12 марта в Турине.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
20 февраля 2019, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Ювентус
Турин, Италия
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