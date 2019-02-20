Владельцы «Манчестер Сити» приобрели китайский клуб из третьего дивизиона

Компания City Football Group, владеющая «Манчестер Сити», приобрела клуб «Сычуань Цзюню», выступающий в третьем дивизионе чемпионата Китая, сообщает пресс-служба предприятия.

Сделку City Football Group оформила вместе с партнёрами — компаниями China Sports Capital и UBTECH.

«Сычуань Цзюню» представляет город Чэнду из китайской провинции Сычуань. Домашние матчи команда проводит на стадионе, вмещающем 27 тыс. зрителей.

Холдингу City Football Group помимо «Манчестер Сити» принадлежат команды «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия) и ряд других менее известных клубов. «Сычуань Цзюню» станет седьмым клубом, принадлежащим холдингу.

Глава City Football Group Ферран Сориано заявил, что компания рассматривает китайский рынок в качестве одного из важнейших. Топ-менеджер выразил уверенность в дальнейшем росте футбола в Китае.