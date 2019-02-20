«Краснодар» объявил о подписании контракта со Скопинцевым

«Краснодар» на официальном сайте сообщил о подписании контракта с полузащитником Дмитрием Скопинцевым. Соглашение 21-летнего российского футболиста с «Краснодаром» рассчитано до 30 июня 2023 года. Скопинцев будет выступать за краснодарский клуб под 11-м номером.



Скопинцев ранее выступал за «Ростов», в который перешёл в 2016 году из австрийского «Лиферинга», подписав контракт на три года. В минувшем декабре соглашение было продлено до 2023 года.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе ростовского клуба в Российской Премьер-Лиге 15 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Ранее российский футболист выступал за московское «Динамо», петербургский «Зенит» и «РБ Лейпциг».