Моуринью: для меня не станет сюрпризом, если «Ювентус» уступит «Атлетико»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что туринский «Ювентус» может с равной вероятностью выиграть Лигу чемпионов и вылететь из неё.



«Я думаю, что „Ювентус“ может выиграть Лигу чемпионов. Особенно потому, что у них появился такой игрок, как Криштиану Роналду. Он тоже жаждет этого трофея. Однако для меня не станет большим сюрпризом, если „Ювентус“ уступит мадридскому „Атлетико“, потому что это команда с большими амбициями.



«Атлетико» приложил немало усилий, чтобы финал турнира прошёл на домашнем стадионе клуба. Они могут не демонстрировать свой лучший футбол, но мы все прекрасно знаем, как это видит Диего Симеоне. У него есть талантливые нападающие, которые могут изменить ситуацию. Именно поэтому я думаю, что «Ювентус» с равной вероятностью может выиграть Лигу чемпионов и вылететь из неё», — приводит слова Моуринью Football Italia.

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