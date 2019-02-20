Нойер — об игре Кариуса в финале ЛЧ: это был грустный день для всех вратарей

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер признался, что сочувствовал вратарю «Ливерпуля» Лорису Кариусу во время финала Лиги чемпионов сезона-2017/18 с мадридским «Реалом» (1:3). Напомним, Кариус допустил несколько грубых ошибок в том матче.



«Увлечённо следил за этим матчем. Надеялся, что у Кариуса всё получится, ведь он немецкий голкипер. Сочувствовал ему. Это был грустный день для всех вратарей», — приводит слова Нойера Liverpool Echo.



Напомним, после провального выступления в финале Лиги чемпионов Кариус перешёл в «Бешикташ» на правах аренды. Ответный матч «Бавария» — «Ливерпуль» в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 13 марта в Мюнхене. Первый матч в Ливерпуле завершился со счётом 0:0.